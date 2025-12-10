Дегтярев обрадовал хоккейных болельщиков одним решением

Систему Fan ID (паспорт болельщика) пока не будут распространять на матчи Континентальной хоккейной лиги, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. При этом он удивлен, почему болельщики боятся этих карт, ведь они помогают обеспечить безопасность, передает ТАСС.

Возьмем последний громкий случай, когда была драка фанатов ЦСКА и «Спартака». Fan ID позволил сразу определить и установить личности всех участников. Все, кто был в этом замешан, понесут наказание по закону. И чего бояться, я не понимаю? — заявил он.

Ранее Дегтярев заявил, что в стране не планируется отмена системы идентификации болельщиков Fan ID. По его словам, дискуссия по этому вопросу закрыта.

Fan ID — персональная карта болельщика, необходимая для посещения матчей некоторых крупных турниров и мероприятий. Она обеспечивает безопасность, ускоряет проход на стадион и часто дает дополнительные бонусы. Оформить Fan ID можно онлайн — без необходимости посещать МФЦ.