Дегтярев исключил отмену Fan ID в России

В России не планируется отмена системы идентификации болельщиков Fan ID, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, которые передает «Матч ТВ», дискуссия по этому вопросу закрыта.

Про паспорт болельщика повторю: никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить. Паспорт болельщика получили уже более трех миллионов человек, — отметил Дегтярев.

Министр рассказал, что также обсуждал стратегию Российской премьер-лиги (РПЛ) и принял решение о некоторых изменениях в сфере футбола. Глава Минспорта также подчеркнул, что в РФ будут делать ставку на юношеский футбол, что позволит воспитать новое поколение спортивных звезд.

Fan ID — персональная карта болельщика, необходимая для посещения матчей некоторых крупных турниров и мероприятий. Она обеспечивает безопасность, ускоряет проход на стадион и часто дает дополнительные бонусы. Оформить Fan ID можно онлайн — без необходимости посещать МФЦ.