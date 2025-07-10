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10 июля 2025 в 17:10

Госдума определилась с судьбой Fan ID

Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID) на футбольных стадионах, сообщает РИА Новости. В настоящее время она действует на двух турнирах — это чемпионат России по футболу и финальный матч Кубка России по футболу.

Как считает зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев, было бы неправильно отменять карту болельщика в нынешних временах. По его словам, законопроект о поведении на стадионах был необходимой мерой для правопорядка.

Ранее экс-футболист российской сборной Андрей Аршавин заявил, что запрет на продажу пива на стадионах и Fan ID мешают командам зарабатывать. По его словам, Российскую премьер-лигу без госфинансирования можно закрывать.

Система Fan ID появилась в 2022 году на всех матчах РПЛ. Документ необходим не только зрителям на трибунах, но и самим игрокам и персоналу на аренах.

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