Новогодний салат, который выглядит как ресторанный и готовится проще Оливье: нежный «Вкусный» с рыбой, яблоком и сыром станет звездой стола

Если хочется удивить гостей, но не тратить весь день на готовку, этот салат подойдет идеально. Он сочетает свежесть, нежность и красивую подачу, а готовится из доступных продуктов. Благодаря слоям и легкому яблочному акценту блюдо получается легким, но при этом сытным и очень нарядным.

Для основы возьмите слабосоленую семгу или форель (400 г), сыр (200 г), картофель и яйца по 3 шт., яблоки (3 шт.) и 2 луковицы. Картофель и яйца заранее отварите. Очищенные яблоки и картофель натрите, белки измельчите на терке, а желтки протрите через сито. Лук обжарьте до золотистости и остудите. Рыбу нарежьте тонкими полосками, сыр — небольшими пластинками.

Собирайте салат слоями, промазывая каждый майонезом: рыба с луком, затем картофель, яблоко, часть желтков, сыр, белки и снова желтки с сыром. Поставьте в холодильник на 3 часа и украсьте икрой — получится праздничное и очень аппетитное блюдо.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

слабосоленая семга или форель — 400 гр.;
твердый сыр — 200 гр.;
картофель — 3 шт.;
яйца — 3 шт.;
яблоко — 3 шт.;
лук — 2 шт.;
растительное масло для жарки;
майонез, соль по вкусу;
красная икра для украшения.
слабосоленая семга или форель — 400 гр.;
твердый сыр — 200 гр.;
картофель — 3 шт.;
яйца — 3 шт.;
яблоко — 3 шт.;
лук — 2 шт.;
растительное масло для жарки;
майонез, соль по вкусу;
красная икра для украшения.
Картофель и яйца заранее отварите. Очищенные яблоки и картофель натрите, белки измельчите на терке, а желтки протрите через сито.
Лук обжарьте до золотистости и остудите. Рыбу нарежьте тонкими полосками, сыр — небольшими пластинками.
Собирайте салат слоями, промазывая каждый майонезом: рыба с луком, затем картофель, яблоко, часть желтков, сыр, белки и снова желтки с сыром.
Поставьте в холодильник на 3 часа и украсьте икрой — получится праздничное и очень аппетитное блюдо.
