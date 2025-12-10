Новогодний салат, который выглядит как ресторанный и готовится проще Оливье: нежный «Вкусный» с рыбой, яблоком и сыром станет звездой стола

Новогодний салат, который выглядит как ресторанный и готовится проще Оливье: нежный «Вкусный» с рыбой, яблоком и сыром станет звездой стола

Если хочется удивить гостей, но не тратить весь день на готовку, этот салат подойдет идеально. Он сочетает свежесть, нежность и красивую подачу, а готовится из доступных продуктов. Благодаря слоям и легкому яблочному акценту блюдо получается легким, но при этом сытным и очень нарядным.

Для основы возьмите слабосоленую семгу или форель (400 г), сыр (200 г), картофель и яйца по 3 шт., яблоки (3 шт.) и 2 луковицы. Картофель и яйца заранее отварите. Очищенные яблоки и картофель натрите, белки измельчите на терке, а желтки протрите через сито. Лук обжарьте до золотистости и остудите. Рыбу нарежьте тонкими полосками, сыр — небольшими пластинками.

Собирайте салат слоями, промазывая каждый майонезом: рыба с луком, затем картофель, яблоко, часть желтков, сыр, белки и снова желтки с сыром. Поставьте в холодильник на 3 часа и украсьте икрой — получится праздничное и очень аппетитное блюдо.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.