Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы В Уфе госпитализировали 12-летнюю школьницу, выпавшую из окна второго этажа

Ученица седьмого класса выпала из окна второго этажа школы №4 в жилом районе Затон, расположенном в западной части Уфы, сообщает UFA1.RU. По информации источника издания, недавно 12-летняя девочка поссорилась со своим молодым человеком.

Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у подростка серьезные переломы. В тяжелом состоянии ребенка увезли в городскую детскую клиническую больницу № 17. В школе подчеркнули, что дать комментарий пока не могут, в произошедшем предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее в Тобольске школьница выпала из окна школы и получила перелом позвоночника. По словам сверстников, девочка на протяжении года подвергалась буллингу из-за своей внешности, а одноклассники «ее недолюбливали». У пострадавшей также были напряженные отношения с родителями.

До этого в Волгограде произошла трагическая гибель школьницы, выпавшей из окна многоквартирного дома. Тело 11-летней девочки с характерными повреждениями было обнаружено на улице Грибанова. По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 16 этаже.