Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа СК России: в Волгограде 11-летняя девочка выпала из окна 16-го этажа

В Волгограде произошла трагическая гибель школьницы, выпавшей из окна многоквартирного дома, сообщили в СУ СКР по области. По данным ведомства, тело 11-летней девочки с характерными для падения с высоты повреждениями было обнаружено 7 ноября на улице Грибанова.

По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже. Отмечается, что девочка воспитывалась в полной семье.

Следственный отдел по Советскому району Волгограда организовал процессуальную проверку по данному факту. Согласно официальным данным, семья погибшей ранее не состояла на учете в органах профилактики.

