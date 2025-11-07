Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:52

Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа

СК России: в Волгограде 11-летняя девочка выпала из окна 16-го этажа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Волгограде произошла трагическая гибель школьницы, выпавшей из окна многоквартирного дома, сообщили в СУ СКР по области. По данным ведомства, тело 11-летней девочки с характерными для падения с высоты повреждениями было обнаружено 7 ноября на улице Грибанова.

По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже. Отмечается, что девочка воспитывалась в полной семье.

Следственный отдел по Советскому району Волгограда организовал процессуальную проверку по данному факту. Согласно официальным данным, семья погибшей ранее не состояла на учете в органах профилактики.

Ранее сообщалось, что в поселке Новосаратовка Ленинградской области женщина выпала с 22-го этажа и получила травмы, несовместимые с жизнью. В квартире погибшей были найдены белый порошок и шприц. Знакомые женщины сообщили, что она испытывала депрессивные состояния в последнее время.

До этого в Санкт-Петербурге из окна школы на проспекте Королева выпала восьмиклассница. Девочка пыталась закрыть окно и облокотилась на раму. В результате она упала и была госпитализирована.

Россия
Волгоград
дети
смерти
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.