Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей 78.ru: в Петербурге школьница выпала из окна во время урока из-за случайности

В Санкт-Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы прямо во время урока литературы, по предварительной версии, это было случайностью, сообщает 78.ru. Инцидент произошел в учебном заведении на проспекте Королева. Очевидцы утверждают, что у девочки было хорошее настроение из-за полученной ей пятерки, из окна она выпала при попытке его закрыть — школьница неосторожно облокотилась на раму. Девочку госпитализировали.

Канал выяснил, что школьница из благополучной семьи, живет с мамой и уже десять лет занимается спортом. Мама одного из одноклассников пострадавшей сообщила, что девочка не имела проблем. Сейчас доступ в учебное заведение закрыт для родителей, попасть туда можно только по записи и в присутствии классного руководителя. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее суд приговорил к трем годам лишения свободы условно тренера спортивной школы в Кабардино-Балкарии, обвиняемого в смерти 13-летней девочки. Мужчина организовал на футбольном поле тренировку сразу по трем видам легкоатлетических дисциплин. Во время занятия он отвлекся и не заметил, как один из воспитанников метнул копье, которое попало в голову школьнице, девочку не спасли.