Мошенники выманили у школьницы 82 тыс. рублей за доступ к Roblox Московская школьница отдала мошенникам 82 тыс. за обход блокировки Roblox

Школьница из Москвы стала жертвой мошенников и отдала им 82 тыс. рублей за якобы пожизненный доступ к платформе Roblox, рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Происшествие случилось, когда школьница пыталась обойти блокировку популярной игровой платформы.

Мошенники воспользовались доверчивостью ребенка, предложив школьнице «пожизненный доступ» к ресурсу всего за 500 рублей. Поверив предложению, девочка перешла по присланной ей ссылке и ввела данные банковской карты своих родителей. Сразу после этого со счета семьи началось несанкционированное списание денежных средств. Мама школьницы успела оперативно отреагировать и заблокировать счет, однако аферисты к тому моменту уже успели вывести со счета часть денег.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox из-за публикаций материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).