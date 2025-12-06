Физрук позвал 15-летнюю школьницу замуж в стенах Следственного комитета В Воронеже подозреваемый в развращении школьницы физрук позвал ее замуж

Уволенный учитель физкультуры из Воронежа, признавшийся в сексуальных отношениях с 15-летней ученицей, предложил ей выйти замуж, сообщила клинический психолог, лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко. По ее словам, это произошло прямо в здании Следственного комитета.

Тем временем [фигурант] уже придумал, как выкрутиться: предложил 15-летней девочке жениться прямо в стенах Следственного комитета, — рассказала она.

Как отметила специалист, педагог был уволен из учебного заведения сразу после скандала, однако под стражу взят не был. Несмотря на признание им факта отношений и аналогичные показания пострадавшей, суд не избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО. По информации психолога, от действий этого учителя могли пострадать и другие ученицы.

