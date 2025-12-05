Рецидивист заманил пятилетнюю дочь знакомой в лес и жестоко надругался Жителю Казахстана назначили пожизненное за похищение и изнасилование девочки

В Казахстане приговорили 32-летнего местного жителя к пожизненному заключению за похищение и изнасилование пятилетней девочки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО. Мужчина заманил ребенка в безлюдное место, пообещав купить ей сладости. Он воспользовался тем, что был знаком с матерью малышки.

Инцидент произошел 22 августа в селе Таскала Таскалинского района. На следующее утро ребенка нашли без сознания на окраине населенного пункта. По версии следствия, мужчина пообещал девочке купить сладости, похитил ее, после чего изнасиловал и бросил ее в лесополосе.

Девочку госпитализировали, врачи подтвердили факт надругательства. В свою очереь сам фигурант свою вину не признавал.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования выяснили, что мужчина уже был судим за тяжкое преступление. На момент надругательства над ребенком судимость еще была не погашена. Следствие усмотрело в действиях преступника рецидив, суд взял это во внимание при вынесении приговора.

Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, – сообщили в суде.

