15 октября 2025 в 17:43

Стало известно, чем обернулась гибель школьницы от копья для тренера

В Кабардино-Балкарии тренера осудили за смерть школьницы от удара копьем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренера спортивной школы в Кабардино-Балкарии, обвиняемого в смерти 13-летней девочки, приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Решение вынес Прохладненский районный суд. Школьница погибла после того, как ей в голову попали копьем.

В Кабардино-Балкарии вынесен обвинительный приговор тренеру, осужденному за оказание услуг, повлекших по неосторожности гибель несовершеннолетней воспитанницы спортивной школы, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что тренер организовал на футбольном поле тренировку по сразу трем видам легкоатлетических дисциплин. При этом руководство школы не было осведомлено об этом. По версии следователей, тренер знал, что проводить такие занятия нельзя. В какой-то момент он отвлекся и не заметил, как один из воспитанников метнул копье, которым попал в голову погибшей.

Кабардино-Балкария
тренеры
тюрьмы
обвинения
суды
дети
школьники
погибшие
несчастные случаи
