Главный тренер «Зенита» ответил на слова министра спорта России о нем Тренер «Зенита» Семак признался, что его не задели слова министра спорта России

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в беседе со «Спорт-Экспрессом» признался, что его не задели слова министра спорта России Михаила Дегтярева в его адрес. Семак возглавляет ФК с мая 2018 года. По его словам, то, что кто-то его не знает, не является проблемой.

Дегтярев сказал, что не знает меня? Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них свое мнение, — высказался Семак.

Ранее Дегтярев заявил, что не знает, кто является главным тренером клуба «Зенит». Глава ведомства сказал, что не следит за кадровыми изменениями в тренерском штабе конкретного клуба.

До этого председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что обсуждения о возможной отставке Семака вызывают утомление. Однако они не влияют на атмосферу внутри команды.