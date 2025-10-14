Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:55

Главный тренер «Зенита» ответил на слова министра спорта России о нем

Тренер «Зенита» Семак признался, что его не задели слова министра спорта России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в беседе со «Спорт-Экспрессом» признался, что его не задели слова министра спорта России Михаила Дегтярева в его адрес. Семак возглавляет ФК с мая 2018 года. По его словам, то, что кто-то его не знает, не является проблемой.

Дегтярев сказал, что не знает меня? Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них свое мнение, — высказался Семак.

Ранее Дегтярев заявил, что не знает, кто является главным тренером клуба «Зенит». Глава ведомства сказал, что не следит за кадровыми изменениями в тренерском штабе конкретного клуба.

До этого председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что обсуждения о возможной отставке Семака вызывают утомление. Однако они не влияют на атмосферу внутри команды.

тренеры
спорт
футбол
министры
