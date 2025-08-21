Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 13:22

В «Зените» утомились от разговоров об отставке Семака

Глава ФК «Зенит» Медведев заявил, что разговоры об отставке Семака утомляют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обсуждения о возможной отставке главного тренера Сергея Семака вызывают утомление, заявил председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в беседе с РИА Новости. Однако они не влияют на атмосферу внутри команды.

Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу, — прокомментировал Медведев.

После пяти туров «Зенит» находится на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 6 очков. В сезоне 2025/26 клуб из Санкт-Петербурга отмечает свой 100-й чемпионат.

Ранее главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что Семак останется главным тренером футбольного клуба, даже после поражения от «Спартака» в пятом туре РПЛ. По его словам, у Семака высокий уровень доверия от руководства клуба.

До этого Рапопорт высказал мнение о нестабильности тренерского состава в московском «Спартаке». По его словам, руководство клуба не станет увольнять Деяна Станковича до зимнего перерыва, несмотря на то что поиски замены уже ведутся.

ФК Зенит
футбол
спор
отставки
