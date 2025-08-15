Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжит работу в клубе и не будет уволен даже в случае поражения от московского «Спартака» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru тренер Борис Рапопорт. По его словам, у специалиста большой кредит доверия от руководства клуба.

Результаты Семака не сравнимы с показателями ни одного действующего тренера. Играть постоянно на высоком уровне сложно даже таким клубам и таким тренерам, как Карло Анчелотти. Есть естественные варианты спада. Потребуется менять ряд игроков. Семаку надо постараться как можно быстрее вернуть «Зениту» ту игру, которая была на протяжении многих лет, — сказал Рапопорт.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что в предстоящем матче «Спартака» и «Зенита» нет фаворита. По его словам, сейчас в клубах сложились одинаковые ситуации. Непомнящий удивлен, насколько медленно и неправильно играет «Зенит» при сильном подборе футболистов.

Команды сыграют 16 августа. «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Спартак» расположился на 11-й позиции.