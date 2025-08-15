Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 07:00

Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»

Тренер Рапопорт: «Зенит» не собирается увольнять тренера Семака

Сергей Семак Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжит работу в клубе и не будет уволен даже в случае поражения от московского «Спартака» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru тренер Борис Рапопорт. По его словам, у специалиста большой кредит доверия от руководства клуба.

Результаты Семака не сравнимы с показателями ни одного действующего тренера. Играть постоянно на высоком уровне сложно даже таким клубам и таким тренерам, как Карло Анчелотти. Есть естественные варианты спада. Потребуется менять ряд игроков. Семаку надо постараться как можно быстрее вернуть «Зениту» ту игру, которая была на протяжении многих лет, — сказал Рапопорт.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что в предстоящем матче «Спартака» и «Зенита» нет фаворита. По его словам, сейчас в клубах сложились одинаковые ситуации. Непомнящий удивлен, насколько медленно и неправильно играет «Зенит» при сильном подборе футболистов.

Команды сыграют 16 августа. «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Спартак» расположился на 11-й позиции.

ФК Спартак
ФК Зенит
РПЛ
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, смягчат ли приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину
В ГД готовят проект закона о запрете работать курьерами лицам с судимостью
Раскрыты новые детали в расследовании теракта против генерала Кириллова
Готовим кабачки с сыром: вкусно, быстро и низкокалорийно
Жители Калининградской области сообщили о звуках работы ПВО
Ранее обменянного «идейного нациста» из ГУР ликвидировали в зоне СВО
Стало известно, где разместили прибывших на Аляску российских журналистов
В МИД России рассчитывают на ответный визит Трампа после саммита на Аляске
Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом США и России
Мясорубка под Юнаковкой, эвакуация граждан: новости СВО к утру 15 августа
Украинцы активно делятся информацией о ТЦК с российскими войсками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 августа: инфографика
Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия по делу Карапетяна
Лавров рассказал о позиции России накануне саммита Путина и Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 августа
Более 50 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за ночь
Названа самая распространенная схема обмана россиян
Военные ВСУ оказались деморализованы из-за успехов российской армии
Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»
Россиянам объяснили, стоит ли продавать квартиру в 2025 году
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.