«Команды серьезно больны»: Непомнящий о матче «Спартака» и «Зенита»

В предстоящем матче московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нет фаворита, поскольку обе команды «серьезно больны», заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его словам, сейчас в клубах сложились одинаковые ситуации. Непомнящий удивлен, насколько медленно и неправильно играет «Зенит» при сильном подборе футболистов.

Обе команды серьезно больны. Не знаю, какой там диагноз быстренько поставят и каким образом будут лечить. У «Спартака» и «Зенита» абсолютно одинаковые ситуации. В «Зените» собраны качественные игроки, даже Максим Глушенков сидит в резерве. С другой стороны, настолько они безвольны, медленно и неправильно играют, что я просто удивляюсь, — сказал Непомнящий.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал Деяна Станковича и спортивного директора Фрэнсиса Кахигао двумя главными проблемами клуба. По его мнению, нервозность сербского специалиста передается всем игрокам. Червиченко считает, что при устранении этих двух проблем дела у «Спартака» пойдут лучше. Он также считает, что Кахигао покупает футболистов по схеме, известной только ему.