Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:44

Экс-президент «Спартака» назвал две главные проблемы команды

Червиченко назвал Кахигао и Станковича двумя главными проблемами «Спартака»

Андрей Червиченко Андрей Червиченко Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Спортивный директор Фрэнсис Кахигао и главный тренер Деян Станкович являются двумя главными проблемами «Спартака», заявил NEWS.ru экс-президент красно-белых Андрей Червиченко. По его мнению, нервозность сербского специалиста передается всем игрокам. Червиченко считает, что при устранении этих двух проблем дела у «Спартака» пойдут лучше.

В «Спартаке» две основные проблемы — это спортивный директор и главный тренер. Я думаю, при устранении этих двух проблем дело должно пойти повеселее, потому что сами по себе игроки неплохие. Просто один не может собрать из них единый боевой механизм, a второй по какой-то ему, наверное, известной схеме покупает игроков. Думаю, там больше преследуются личные нежели клубные интересы, — сказал Червиченко.

Ранее Станкович заявил, что не снимает с себя ответственности за худший старт «Спартака» в истории РПЛ. Он подчеркнул, что футбол является коллективной игрой и все неудачи команда переживает вместе. Тренер отказался обсуждать отдельных игроков, признав, что «Спартак» набрал лишь четыре очка в четырех стартовых матчах, что крайне мало для клуба такого уровня.

Спартак Москва
РПЛ
футболисты
команды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Невролог перечислил симптомы менингококка
В Госдуме объяснили, к чему стремится Россия на переговорах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.