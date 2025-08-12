Экс-президент «Спартака» назвал две главные проблемы команды

Спортивный директор Фрэнсис Кахигао и главный тренер Деян Станкович являются двумя главными проблемами «Спартака», заявил NEWS.ru экс-президент красно-белых Андрей Червиченко. По его мнению, нервозность сербского специалиста передается всем игрокам. Червиченко считает, что при устранении этих двух проблем дела у «Спартака» пойдут лучше.

В «Спартаке» две основные проблемы — это спортивный директор и главный тренер. Я думаю, при устранении этих двух проблем дело должно пойти повеселее, потому что сами по себе игроки неплохие. Просто один не может собрать из них единый боевой механизм, a второй по какой-то ему, наверное, известной схеме покупает игроков. Думаю, там больше преследуются личные нежели клубные интересы, — сказал Червиченко.

Ранее Станкович заявил, что не снимает с себя ответственности за худший старт «Спартака» в истории РПЛ. Он подчеркнул, что футбол является коллективной игрой и все неудачи команда переживает вместе. Тренер отказался обсуждать отдельных игроков, признав, что «Спартак» набрал лишь четыре очка в четырех стартовых матчах, что крайне мало для клуба такого уровня.