Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года Станкович взял на себя ответственность за провал «Спартака» на старте РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не снимает с себя ответственности за неудачный старт нового сезона. Так он прокомментировал поражение в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». По мнению некоторых аналитиков, это был худший старт в РПЛ с 2011 года.

Я беру ответственность за результат на себя в первую очередь и ее не снимаю с себя. У нас есть индивидуальные ошибки в этом сезоне — может быть, не меньше, чем в прошлом сезоне, но почти каждая из них результативная, — подчеркнул тренер.

Станкович подчеркнул, что футбол является коллективной игрой и все неудачи команда переживает вместе. Он отказался обсуждать отдельных игроков, признав, что «Спартак» набрал лишь четыре очка в четырех стартовых матчах, что крайне мало для клуба такого уровня.

Ранее сообщалось, что «Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам в чемпионате России. За первые четыре тура РПЛ команда пропустила восемь мячей. Такого результата красно-белые не показывали с сезона-2004, когда команду возглавлял итальянец Невио Скала.