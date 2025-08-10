Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 11:48

Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года

Станкович взял на себя ответственность за провал «Спартака» на старте РПЛ

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не снимает с себя ответственности за неудачный старт нового сезона. Так он прокомментировал поражение в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». По мнению некоторых аналитиков, это был худший старт в РПЛ с 2011 года.

Я беру ответственность за результат на себя в первую очередь и ее не снимаю с себя. У нас есть индивидуальные ошибки в этом сезоне — может быть, не меньше, чем в прошлом сезоне, но почти каждая из них результативная, — подчеркнул тренер.

Станкович подчеркнул, что футбол является коллективной игрой и все неудачи команда переживает вместе. Он отказался обсуждать отдельных игроков, признав, что «Спартак» набрал лишь четыре очка в четырех стартовых матчах, что крайне мало для клуба такого уровня.

Ранее сообщалось, что «Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам в чемпионате России. За первые четыре тура РПЛ команда пропустила восемь мячей. Такого результата красно-белые не показывали с сезона-2004, когда команду возглавлял итальянец Невио Скала.

Спартак
Локомотив
РПЛ
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.