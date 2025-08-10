Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 09:55

«Спартак» повторил антирекорд по пропущенным голам за 21 год

«Спартак» пропустил восемь мячей за первые четыре тура РПЛ

Фото: Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Московский «Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам в чемпионате России. За первые четыре тура РПЛ команда пропустила восемь мячей, следует из турнирной таблицы РПЛ. Такого результата красно-белые не показывали с сезона-2004, когда команду возглавлял итальянец Невио Скала. Сейчас клуб тренирует сербский специалист Деян Станкович.

В последнем матче «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2). Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. На 86-й минуте 20-летний полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков забил третий мяч, поразив ворота ударом из-за пределов штрафной.

9 августа грозненский «Ахмат» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Зенит» — 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте получился после рикошета: защитник петербургского клуба Ваня Дркушич отправил мяч в собственные ворота.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет против Ирана в Волгограде 10 октября. Матч состоится на «Волгоград Арене». Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026.

РПЛ
футбол
спорт
Спартак
Локомотив
голы
