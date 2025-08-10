«Спартак» повторил антирекорд по пропущенным голам за 21 год

«Спартак» повторил антирекорд по пропущенным голам за 21 год «Спартак» пропустил восемь мячей за первые четыре тура РПЛ

Московский «Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам в чемпионате России. За первые четыре тура РПЛ команда пропустила восемь мячей, следует из турнирной таблицы РПЛ. Такого результата красно-белые не показывали с сезона-2004, когда команду возглавлял итальянец Невио Скала. Сейчас клуб тренирует сербский специалист Деян Станкович.

В последнем матче «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2). Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. На 86-й минуте 20-летний полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков забил третий мяч, поразив ворота ударом из-за пределов штрафной.

9 августа грозненский «Ахмат» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Зенит» — 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте получился после рикошета: защитник петербургского клуба Ваня Дркушич отправил мяч в собственные ворота.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет против Ирана в Волгограде 10 октября. Матч состоится на «Волгоград Арене». Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026.