08 августа 2025 в 12:09

Сборная России сыграет против Ирана осенью

Сборная России сыграет против Ирана на «Волгоград Арене» 10 октября

Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу Фото: Xia Bohan/VCG/Visual China Group/ТАСС

Сборная России сыграет против иранской команды в Волгограде 10 октября, передает пресс-служба российской сборной. Матч состоится на «Волгоград Арене». Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ 2026-го.

Россия и Иран сыграют в Волгограде, — сказано в сообщении.

Встреча команд России и Иордании пройдет 4 сентября. Точная локация будет объявлена дополнительно. Сборная Иордании впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира — 2026. Турнир пройдет в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде, сказано на сайте Футбольной ассоциации Иордании (JFA).

Ранее Анзор Кавазашвили поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Ветеран «Спартака» заявил, что настаивает на максимум трех иностранных футболистах в каждом клубе. По его словам, большое число легионеров мешает развитию отечественных игроков и негативно сказывается на национальной сборной. Кавазашвили отметил, что клубы забыли о собственных академиях, а сборная России существует лишь на бумаге.

Волгоград
футбол
матчи
Иран
Сборная России
