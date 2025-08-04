Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 19:36

Сборная России по футболу сыграет с Иорданией

Сборная России 4 сентября проведет товарищеский матч с Иорданией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Иордании 4 сентября, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Иордании (JFA). Второй матч пройдет 9 сентября дома — против Доминиканской Республики.

Ассоциация футбола Иордании завершила подготовку к двум международным товарищеским матчам со сборной России и Доминиканской Республикой в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, — говорится в заявлении.

Согласно информации JFA, сбор национальной команды Иордании начнется 25 августа в Аммане. Подготовка продлится до 30 августа, после чего команда вылетит в Россию окончательным составом.

Ранее экс-футболист сборной России Павел Мамаев заявил об отсутствии глобальных проблем в российском футболе. Он отметил, что ситуация в отечественном футболе находится на хорошем уровне, а разговоры о проблемах необоснованны. Мамаев подчеркнул, что возможные мелкие вопросы должны решать специалисты отрасли.

До этого португальский полузащитник Жедсон Фернандеш прилетел в Москву для завершения переговоров о переходе из «Бешикташа» в «Спартак». Стороны согласовали трансфер за рекордные для московского клуба €20 млн (более 1,8 млрд рублей) с возможными бонусами в €5 млн (466,7 млн рублей). Футболист, избегавший общения с прессой, прибыл в сопровождении охраны.

Иордания
Сборная России
футболисты
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.