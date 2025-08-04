Сборная России по футболу сыграет с Иорданией Сборная России 4 сентября проведет товарищеский матч с Иорданией

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Иордании 4 сентября, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Иордании (JFA). Второй матч пройдет 9 сентября дома — против Доминиканской Республики.

Ассоциация футбола Иордании завершила подготовку к двум международным товарищеским матчам со сборной России и Доминиканской Республикой в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, — говорится в заявлении.

Согласно информации JFA, сбор национальной команды Иордании начнется 25 августа в Аммане. Подготовка продлится до 30 августа, после чего команда вылетит в Россию окончательным составом.

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