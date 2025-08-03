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03 августа 2025 в 15:51

Мамаев дал неожиданную оценку российскому футболу

Мамаев: глобально в российском футболе проблем нет

Павел Мамаев Павел Мамаев Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

В российском футболе нет глобальных проблем, заявил экс-игрок сборной России Павел Мамаев. В беседе со Sport24 он подчеркнул, что с этим видом спорта в стране все прекрасно.

Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. Если говорить о более мелких, в этом вопросе уже стоит разбираться специалистам. Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал, — сказал Мамаев.

Ранее стало известно о приезде в Москву полузащитника турецкого «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. 26-летний португалец прибыл для завершения переговоров о трансфере в столичный клуб. Турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что стоимость трансфера Фернандеша в «Спартак» составит рекордные для московского футбольного клуба €20 млн (более 1,8 млрд рублей).

До этого лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил первый гол в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 36-летний форвард «Акрона» проявил себя в гостевом матче второго тура с «Сочи». Для спортсмена это уже 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами.

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