Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 10:36

Самый дорогой в истории «Спартака» легионер прилетел в Москву

Жедсон Фернандеш прилетел в Москву на переговоры о переходе в «Спартак»

Жедсон Фернандеш Жедсон Фернандеш Фото: IMAGO/Seskimphoto/Global Look Press

Полузащитник турецкого «Бешикташа» Жедсон Фернандеш, который переходит в «Спартак», прилетел в Москву, сообщил Telegram-канал «Mash на Спорте». Футболиста сопровождала охрана.

26-летний португалец прибыл для завершения переговоров о трансфере в столичный клуб. Футболист при этом попытался избежать общения с прессой.

Турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу со ссылкой на источник сообщил, что стоимость трансфера Фернандеша в «Спартак» составит рекордные для московского футбольного клуба €20 млн (более 1,8 млрд рублей). По его данным, клубы уже согласовали переход полузащитника. Помимо €20 млн, еще €5 млн (466,7 млн рублей) предусмотрено в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил первый гол в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 36-летний форвард «Акрона» проявил себя в гостевом матче второго тура с «Сочи». Дзюба, как уточняется, забил гол на 44-й минуте, счет таким образом стал 4:0. При этом для спортсмена это уже 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами.

футбол
спорт
Спартак
переговоры
трансферы
переходы
легионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему Россия не ответила на ультиматум Трампа
Задержка поездов в России сегодня, 30 июля: в каких регионах, что у Ростова
Названа высота цунами на Камчатке
Поток туристов в Сочи снизился на фоне жары и высоких цен
В России запретили продажу некоторых китайских грузовиков
Пенсионерка чудом выжила, перевернувшись в иномарке под Новосибирском
Умер еще один участник легендарной группы Iron Maiden
Известный актер отсудил 74 млн рублей у бывшего друга
Умерла теща популярного российского певца
Сейсмолог ответил, повторится ли на Камчатке мощное землетрясение
В Китае анонсировали важное военное мероприятие с участием России
«Паника, крики»: жительница Камчатки описала момент землетрясения
Хирурги спасли пенсионерку с огромной опухолью мозга
Стало известно, какие «сюрпризы» готовят Россия и Украина к концу лета
В Испании жителям одной деревни запретили умирать
Самолет с собакой-штурманом на борту направляется в российский город
Закрутившая роман с отчимом школьница побила маму
В Госдуме назвали причину нетерпеливости Трампа по поводу ультиматума РФ
Пенсионерка лишилась более 3 млн рублей после звонка «курьера»
Раскрыта неожиданная проблема Норвегии от неиссякаемых богатств
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.