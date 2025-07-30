Самый дорогой в истории «Спартака» легионер прилетел в Москву Жедсон Фернандеш прилетел в Москву на переговоры о переходе в «Спартак»

Полузащитник турецкого «Бешикташа» Жедсон Фернандеш, который переходит в «Спартак», прилетел в Москву, сообщил Telegram-канал «Mash на Спорте». Футболиста сопровождала охрана.

26-летний португалец прибыл для завершения переговоров о трансфере в столичный клуб. Футболист при этом попытался избежать общения с прессой.

Турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу со ссылкой на источник сообщил, что стоимость трансфера Фернандеша в «Спартак» составит рекордные для московского футбольного клуба €20 млн (более 1,8 млрд рублей). По его данным, клубы уже согласовали переход полузащитника. Помимо €20 млн, еще €5 млн (466,7 млн рублей) предусмотрено в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил первый гол в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 36-летний форвард «Акрона» проявил себя в гостевом матче второго тура с «Сочи». Дзюба, как уточняется, забил гол на 44-й минуте, счет таким образом стал 4:0. При этом для спортсмена это уже 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами.