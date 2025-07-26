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26 июля 2025 в 23:57

Лучший бомбардир России повторил рекорд Семака в 19-м сезоне РПЛ

Дзюба забил гол в 19-м сезоне РПЛ и сравнялся с Семаком

Артем Дзюба Артем Дзюба Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил первый гол в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 36-летний форвард «Акрона» проявил себя в гостевом матче второго тура с «Сочи».

Дзюба, как уточняется, забил на 44-й минуте, счет таким образом стал 4:0. Этим завершился первый тайм. При этом для спортсмена это уже 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами. Он обогнал по данному показателю Дмитрия Лоськова и сравнялся с Сергеем Семаком.

Ранее футболисты самарских «Крыльев Советов» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время. На первой компенсированной минуте отличился Вадим Раков, а на седьмой — Фернандо Костанца. Для Ракова это второй гол в сезоне.

До этого сообщалось, что в матче открытия нового сезона чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» — 1:1. Калининградцам удалось выйти вперед уже на 13-й минуте.

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