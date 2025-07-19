«Динамо» сыграло с «Балтикой» в новом сезоне РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» в первом матче нового сезона РПЛ

В матче открытия нового сезона чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой» — 1:1. Калининградцам удалось выйти вперед уже на 13-й минуте: мяч забил Брайан Хиль, ставший первым сальвадорцем, отметившимся голом в Российской премьер-лиге. Во втором тайме, на 48-й минуте, дебютный гол за «Динамо» забил Хуан Касерес.

Для Валерия Карпина эта игра стала первой официальной в роли главного тренера «Динамо». Также в составе столичной команды дебютировали форвард Иван Сергеев и защитник Максим Осипенко — летом они перешли из «Крыльев Советов» и «Ростова» соответственно.

Матч посетил известный хоккеист и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, форвард «Вашингтон Кэпиталз». В следующем туре, который состоится 26 июля, «Динамо» примет «Ростов», а «Балтика» сыграет в Москве со «Спартаком».

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» является главным фаворитом нового сезона РПЛ, однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны посостязаться за первое место. По его мнению, петербургская команда сама виновата в упущенном чемпионстве. «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту», поскольку в составе команды есть качественные иностранные футболисты, отметил он.