«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» благодаря уникальному голу

Футболисты самарских «Крыльев Советов» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время.

На первой компенсированной минуте отличился Вадим Раков, а на седьмой — Фернандо Костанца. Для Ракова это стал второй гол в сезоне: он уже забивал в первом туре против тольяттинского «Акрона» (1:1). Форвард играет в Самаре на правах аренды у московского «Локомотива».

«Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» провели между собой уже 11 матчей в РПЛ. Дважды команды сыграли вничью, пять раз побеждали самарцы и четыре — нижегородцы.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» 2 августа встретится с «Локомотивом» в Грозном, а 30 июля сыграет с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. «Крылья Советов» 2 августа сыграют на выезде с «Ростовом», а 29 июля проведут гостевой матч с «Краснодаром» в рамках Кубка страны.

Тем временем бывший премьер-министр, член совета директоров и председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что в России необходимо ввести потолок зарплат российских футболистов в национальном чемпионате. По его мнению, в российском футболе необходимы меры, аналогичные тем, что действуют в Континентальной хоккейной лиге. Там потолок зарплат составляет 900 млн рублей для каждого клуба.