Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 22:53

«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» благодаря уникальному голу

«Крылья Советов» победили «Пари НН» в матче РПЛ благодаря голу с нулевого угла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболисты самарских «Крыльев Советов» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время.

На первой компенсированной минуте отличился Вадим Раков, а на седьмой — Фернандо Костанца. Для Ракова это стал второй гол в сезоне: он уже забивал в первом туре против тольяттинского «Акрона» (1:1). Форвард играет в Самаре на правах аренды у московского «Локомотива».

«Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» провели между собой уже 11 матчей в РПЛ. Дважды команды сыграли вничью, пять раз побеждали самарцы и четыре — нижегородцы.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» 2 августа встретится с «Локомотивом» в Грозном, а 30 июля сыграет с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. «Крылья Советов» 2 августа сыграют на выезде с «Ростовом», а 29 июля проведут гостевой матч с «Краснодаром» в рамках Кубка страны.

Тем временем бывший премьер-министр, член совета директоров и председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что в России необходимо ввести потолок зарплат российских футболистов в национальном чемпионате. По его мнению, в российском футболе необходимы меры, аналогичные тем, что действуют в Континентальной хоккейной лиге. Там потолок зарплат составляет 900 млн рублей для каждого клуба.

Крылья Советов
футбол
голы
РПЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Побит 39-летний рекорд России в беге на 100 метров
Генерал 200: как Сырский стал палачом ВСУ, когда он подставит Зеленского
Бортовые самописцы рухнувшего Ан-24 доставили в Москву для расшифровки
SHOT сообщил, что ВС России прорвали оборону ВСУ под Красноармейском
ООН обеспокоило решение Украины по использованию противопехотных мин
Украинский дрон ударил по Горловке
Раскрыто, кем был похороненный без одежды с пакетом на голове в Анапе
Названо число пострадавших в результате обстрела ВСУ Кременной в ЛНР
«Свет в конце тоннеля»: Фидан высказался о переговорах по Украине
Настоящее спасение в пекло: как выбрать сплит-систему в квартиру
Вот и запахло Майданом: Зеленский пошел на попятную, чего он испугался
«Давайте будем честны»: депутат Рады о возвращении беженцев на Украину
«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» благодаря уникальному голу
МАК выяснил причины крушения SSJ-100 «Газпромавиа» в Подмосковье
Польша убедила Трампа поставить Украине оружие
Награжденного Зеленским военнослужащего ВСУ «аннигилировали»
К чему снится полицейский? 10 сценариев: от секса до иностранного офицера
Россиянина высадили из самолета в Стамбуле за оскорбление турок
Киев заполонили рои гигантских насекомых
Британские парламентарии призвали Стармера признать соседа Израиля
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.