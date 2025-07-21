Степашин призвал ввести потолок зарплат для футболистов из-за СВО Степашин: в футболе необходимо ввести потолок зарплат по аналогии с КХЛ

В РФ необходимо ввести потолок зарплат российских футболистов в национальном чемпионате, заявил бывший премьер-министр, член совета директоров и председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, доходы спортсменов являются завышенными.

По мнению Степашина, в российском футболе необходимо ввести меры, аналогичные тем, что действуют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Там потолок зарплат составляет 900 млн рублей для каждого клуба. Собеседник агентства напомнил, что еще во время работы в Российском футбольном союзе (РФС) возглавлял комиссию по финансовому фейр-плей. По его словам, тогда удалось достичь предварительной договоренности с клубами о введении ограничений.

Мы понимаем, какие траты бюджета сегодня огромные. И в это время зарплаты футболистов, которые еще и не играют на международной арене, слишком высоки. Я абсолютно убежден, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время, — подчеркнул он.

Особое внимание Степашин уделил проблеме агентов и трансферного рынка. По его словам, агенты, работающие «в серую», получают неоправданно больше деньги.

Есть такой великий агент, <…> который много начудил у нас, в свое время даже с Костей Тюкавиным (нападающий «Динамо». — NEWS.ru) пришлось включаться. Это вторая тема, которую, я полагаю, нужно немедленно рассматривать Российскому футбольному союзу, как и укрепление судейского комитета, — заключил он.

Ранее Степашин заявил, что собирается поговорить с российским футболистом Федором Смоловым после его нападения на посетителей кафе. Он намерен спросить у спортсмена, зачем того «понесло» в заведение с утра пораньше.