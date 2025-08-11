Британский наемник ВСУ доставлен в Москву Взятого в плен под Торецком британского наемника Хейдена этапировали в Москву

Взятый в плен под Торецком британский наемник ВСУ Уильям Хейден для проведения следственных действий этапирован в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Британцу предъявлено обвинение в наемничестве.

Взятый в плен под Торецком уроженец Саутгемптона, специалист по ПТРК Javelin Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), — заявил собеседник агентства.

Британский наемник содержится в следственном изоляторе. Хейден сотрудничает со следствием, уточнили в силовых структурах.

До участия в боях под Торецком Хейден 13 лет служил в Вооруженных силах Британии, побывав в командировках в Германии, Канаде, на Кипре и в Афганистане. Разжалован из-за пристрастия к наркотикам. В 2023 году заключил контракт с ВСУ.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что попавший в плен на Краснолиманском направлении наемник Вооруженных сил Украины из Вьетнама находится в нормальном состоянии. Самому иностранцу только 23 года. Минобороны России данную информацию не комментировало.