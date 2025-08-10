Стало известно о состоянии взятого в плен наемника из Вьетнама ТАСС: пленный наемник из Вьетнама находится в нормальном состоянии

Наемник Вооруженных сил Украины из Вьетнама, попавший в плен на Краснолиманском направлении, находится в нормальном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, самому иностранцу только 23 года. Минобороны России данную информацию не комментировало.

23 года парню, юго-восточный азиат. Состояние нормальное, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наемник из Вьетнама имел шеврон 4-го интернационального легиона украинской армии, в который набирают иностранцев из разных стран. Сам пленный признался, что он последний, кто остался в живых после удара по позициям его подразделения.

До этого газета El Tiempo сообщала, что в зоне СВО погиб наемник из Колумбии Дейвис Артуро Гутьеррес. Сам он сказал родным, что едет мыть посуду в Польшу. На родине мужчина работал внештатным менеджером, а на фронт попал в поисках легкого заработка.