Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 07:30

Стало известно о состоянии взятого в плен наемника из Вьетнама

ТАСС: пленный наемник из Вьетнама находится в нормальном состоянии

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети

Наемник Вооруженных сил Украины из Вьетнама, попавший в плен на Краснолиманском направлении, находится в нормальном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, самому иностранцу только 23 года. Минобороны России данную информацию не комментировало.

23 года парню, юго-восточный азиат. Состояние нормальное, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наемник из Вьетнама имел шеврон 4-го интернационального легиона украинской армии, в который набирают иностранцев из разных стран. Сам пленный признался, что он последний, кто остался в живых после удара по позициям его подразделения.

Ранее появилась информация, что российские военные взяли в плен в зоне СВО наемника из Вьетнама, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины. Иностранец признался, что он единственный, кто уцелел после удара ВС России по позиции его роты. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого газета El Tiempo сообщала, что в зоне СВО погиб наемник из Колумбии Дейвис Артуро Гутьеррес. Сам он сказал родным, что едет мыть посуду в Польшу. На родине мужчина работал внештатным менеджером, а на фронт попал в поисках легкого заработка.

СВО
ВСУ
пленные
наемники
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юг Китая накрыла новая волна смертельно опасной инфекции
Женщина совершился страшное преступление в собственном доме
Появились подробности налета стай смертоносных дронов ВСУ
Истребитель-невидимка экстренно приземлился в аэропорту Японии
Япония потеряла второго боксера за двое суток
Правнук Сталина удивил ответом о месте упокоения вождя
Лучшее грузинское блюдо! Готовим хачапури по-аджарски — аппетитно и просто
На Украине мобилизовали мужчину, ухаживавшего за родителями-инвалидами
«Бог ему судья»: в Белгородской области вспомнили деда главы ВС Украины
На Западе раскрыли, в каком вопросе Вашингтон начал прислушиваться к Москве
В Госдуме предложили инициативу по наценкам на социально значимые товары
Историк раскрыл тайный символизм встречи Путина и Трампа на Аляске
Пробка перед Крымским мостом резко увеличилась
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки
Названы самые опасные болезни, которые кошки могут передать человеку
Силовики узнали, как украинских солдат обманывают при эвакуации раненых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 августа: инфографика
Кличко допустил шаг, о котором в Киеве старались молчать
Россиян предупредили об опасности сканирования QR-кодов
Сбежавший из России Слепаков расплатился с долгами по делу об иноагентах
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.