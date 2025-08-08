Российские военные взяли в плен в зоне СВО наемника из Вьетнама, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает RT. Иностранец признался, что он единственный, кто уцелел после удара ВС России по позиции его роты. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Отмечается, что у него на форме был шеврон Интернационального легиона ВСУ. Туда набирают наемников из разных стран.

Ранее стало известно, что британский наемник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области менее чем через месяц после начала службы в ВСУ. Его тело до сих пор не обнаружено, но сослуживцы подтвердили факт смерти.

Тем временем военный аналитик Юрий Кнутов высказал предположение о возможных неофициальных связях между украинскими вооруженными формированиями и колумбийскими преступными группировками. Эксперт обратил внимание, что выходцы из Колумбии составляют наиболее многочисленный контингент иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. По мнению Кнутова, впоследствии полученный боевой опыт они будут применять на родине и в близлежащих государствах.