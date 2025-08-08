Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 02:37

Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ

DT: британский наемник погиб на Украине в первом же бою

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Британский наемник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области менее чем через месяц после начала службы в ВСУ, сообщает The Daily Telegraph. Его тело до сих пор не обнаружено, но сослуживцы подтвердили факт смерти.

Мужчина заключил контракт с ВСУ 10 июня. Уже 2 июля, во время своего первого боевого задания, связь с 35-летним британцем прервалась в районе села Липцы Харьковской области. Формально он все еще числится пропавшим без вести, однако сослуживцы заявили о его гибели.

Уроженец города Мортон (графство Мерсисайд, Англия) отправился на Украину 7 мая. Это решение он принял после увольнения со стройки при школе, где работал. Причем у него полностью отсутствовал какой-либо боевой опыт.

Ситуацию усугубляет тот факт, что незадолго до отъезда, в начале года, мужчина проходил лечение в больнице из-за проблем с психическим здоровьем. Его 40-летняя супруга и 12-летняя дочь просили его не уезжать на Украину, подчеркнуло издание.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пунктам и местам хранения БПЛА большой дальности, а также местам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 133 районах. В поражении целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

