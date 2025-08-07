Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 12:38

Минобороны раскрыло детали важной атаки в Днепропетровской области

Минобороны сообщило об ударе по железнодорожному узлу в Днепропетровской области

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России нанесли точный удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. Он обеспечивал переброску техники ВСУ на Донбасс.

Нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские военные ударили по пунктам и местам хранения БПЛА большой дальности, а также местам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 133 районах, пояснили в Минобороны. В поражении целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в пресс-службе российского военного ведомства сообщили об уничтожении в Черном море безэкипажного катера ВСУ. По информации Минобороны, удар нанесли силы Черноморского флота в северо-восточной части моря.

Также журналисты рассказали, что ВС РФ использовали комплекс звукометрической разведки «Пенициллин» для прослушки ВСУ.

В Минобороны не комментировали данную информацию.

Минобороны РФ
Днепропетровская область
удары
БПЛА
