Минобороны раскрыло детали важной атаки в Днепропетровской области Минобороны сообщило об ударе по железнодорожному узлу в Днепропетровской области

Вооруженные силы России нанесли точный удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. Он обеспечивал переброску техники ВСУ на Донбасс.

Нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские военные ударили по пунктам и местам хранения БПЛА большой дальности, а также местам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 133 районах, пояснили в Минобороны. В поражении целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в пресс-службе российского военного ведомства сообщили об уничтожении в Черном море безэкипажного катера ВСУ. По информации Минобороны, удар нанесли силы Черноморского флота в северо-восточной части моря.

Также журналисты рассказали, что ВС РФ использовали комплекс звукометрической разведки «Пенициллин» для прослушки ВСУ.

В Минобороны не комментировали данную информацию.