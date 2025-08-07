Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 12:19

В Черном море уничтожен украинский БЭК

МО: Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Безэкипажный катер ВСУ Безэкипажный катер ВСУ Фото: Социальные сети

Безэкипажный катер ВСУ был уничтожен в Черном море, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, отразили атаку силы Черноморского флота. Других подробностей там не привели.

В северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника, — говорится в сообщении.

Накануне в юго-западной части Черного моря уничтожили еще два безэкипажных катера. Они были полупогружного типа.

Ранее власти Новороссийска ввели режим тревоги в прибрежных зонах. Мэр Андрей Кравченко призвал всех горожан немедленно покинуть набережные и пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров ВСУ. Особое предупреждение касалось жителей домов первой береговой линии. Для обеспечения безопасности движение транспорта на участке набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было полностью перекрыто.

До этого появилась информация, что ВСУ попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВС РФ
Минобороны РФ
происшествия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.