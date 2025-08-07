В Черном море уничтожен украинский БЭК

Безэкипажный катер ВСУ был уничтожен в Черном море, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, отразили атаку силы Черноморского флота. Других подробностей там не привели.

В северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника, — говорится в сообщении.

Накануне в юго-западной части Черного моря уничтожили еще два безэкипажных катера. Они были полупогружного типа.

Ранее власти Новороссийска ввели режим тревоги в прибрежных зонах. Мэр Андрей Кравченко призвал всех горожан немедленно покинуть набережные и пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров ВСУ. Особое предупреждение касалось жителей домов первой береговой линии. Для обеспечения безопасности движение транспорта на участке набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было полностью перекрыто.

До этого появилась информация, что ВСУ попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.