Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ

Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили в юго-западной части Черного моря, сообщили в Министерстве обороны РФ. Удары были нанесены Черноморским флотом. Других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря, — сказали в ведомстве.

Также там рассказали, что ВС РФ поразили территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) украинских войск в населенном пункте ДНР. Удар был нанесен беспилотником «Герань-2». Позже появились кадры, на которых виден четкий удар по объекту.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами пять регионов России в ночь на среду, 6 августа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 51 воздушную цель. Больше всего беспилотников пришлось на Ростовскую и Брянскую области. В небе над регионами сбили по 16 целей. Еще 12 дронов уничтожили над Республикой Крым, пять — над Воронежской областью и три — над Орловской областью.