Генерал назвал главную цель попытки ракетного удара ВСУ по Крыму

Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по Крымскому мосту и энергообъектам 7 августа, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Эта атака, как отметил генерал-майор, была больше похожа на диверсию, чем на военную операцию.

Предположу, что целью номер один для ВСУ при атаке 7 августа был Крымский мост, но не только он. И объекты энергетического характера: каналы, затворы канальные, электростанции. Отдыхающих в Крыму сейчас достаточно много. Это диверсия со стороны Украины, вредительство против простого населения, а не против ВС РФ. Это не имеет отношения к боевым действиям, — высказался Попов.

Он также заявил, что для атаки действительно могли быть использованы ракеты Storm Shadow. По его мнению, их запустили с территории Николаевской, Одесской или Винницкой областей Украины.

Несколько Storm Shadow ВСУ по Крыму могли запустить из Николаевской и Одесской областей, из Винницкой области еще, где есть аэродромы, с которых могут взлететь самолеты. Накануне поздней ночью по Украине нанесли несколько групповых ударов по энергообъектам, по газогенераторам в Одесской и Николаевской областях, по портовой инфраструктуре, где разгружали суда из разных стран, там могли прогреметь мощные взрывы, — резюмировал Попов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.