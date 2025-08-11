Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 08:48

Шпионская деятельность Украины в России оказалась в глубоком кризисе

В ФСБ заявили о кризисе в агентурной сети спецслужб Украины

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Viktor Koshmal/Global Look Press

Украинские спецслужбы столкнулись с серьезными трудностями в работе своей агентурной сети, что частично связано с уменьшением финансовой поддержки со стороны западных стран, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. По данным ведомства, в 2024 году российскими спецслужбами было предотвращено 110 террористических актов.

В 2024 году подразделениями ФСБ России предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек, задержано более 1 тыс. лиц, причастных к терроризму. Конечно, большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис, — сказали в ФСБ.

Ранее суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Украины. Россияне Павел Коротич и Валерия Егорова приговорены к 15 и 17 годам колонии соответственно за сбор разведданных о военных объектах Минобороны РФ.

До этого в Воронежской области был задержан еще один россиянин, подозреваемый в шпионаже и подготовке диверсионного акта. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный передавал украинским военным данные о системах противовоздушной обороны и планировал совершить взрыв на энергетическом объекте региона.

спецслужбы
СБУ
ФСБ
агенты
шпионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Маска объяснил, зачем СМИ Запада искажают информацию о России
ФСБ раскрыла неожиданные детали убийства вице-мэра Ставрополя
Битва за уголь с ВСУ была выиграна Россей
«Не будут улыбаться»: Дмитриев о встрече Путина и Трампа
Появились кадры поимки пенсионерок, которых Киев готовил как «живых бомб»
Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
ВС России ударили по целям в Сумах и Шостке
Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в сентябре
Шпионская деятельность Украины в России оказалась в глубоком кризисе
Стало известно, кто убил главу батальона «АрБат» в ЖК «Алые паруса»
В ФСБ раскрыли схему использования россиян Киевом в качестве смертников
Пьяный россиянин набросился с кулаками на подполковника полиции во Вьетнаме
ВС России поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в Сумской области
В США опасаются, что Европа отвергнет итоги встречи Путина с Трампом
Вейпы и энергетики под одним брендом запретили в России
Индекс МосБиржи взлетел выше трех тысяч пунктов впервые за четыре месяца
Восточный завтрак: готовим шакшуку — вкусную яичницу с томатами
Киев уличили в попытке сделать «живые бомбы» из пенсионерок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.