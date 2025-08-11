Шпионская деятельность Украины в России оказалась в глубоком кризисе В ФСБ заявили о кризисе в агентурной сети спецслужб Украины

Украинские спецслужбы столкнулись с серьезными трудностями в работе своей агентурной сети, что частично связано с уменьшением финансовой поддержки со стороны западных стран, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. По данным ведомства, в 2024 году российскими спецслужбами было предотвращено 110 террористических актов.

В 2024 году подразделениями ФСБ России предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек, задержано более 1 тыс. лиц, причастных к терроризму. Конечно, большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис, — сказали в ФСБ.

Ранее суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Украины. Россияне Павел Коротич и Валерия Егорова приговорены к 15 и 17 годам колонии соответственно за сбор разведданных о военных объектах Минобороны РФ.

До этого в Воронежской области был задержан еще один россиянин, подозреваемый в шпионаже и подготовке диверсионного акта. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный передавал украинским военным данные о системах противовоздушной обороны и планировал совершить взрыв на энергетическом объекте региона.