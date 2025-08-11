Российские военные поразили стартовую позицию украинского ЗРК С-300В в районе Ворожбы Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Удар наносился с помощью беспилотника «Герань-2».

Минобороны опубликовало кадры поражения стартовой позиции ЗРК С-300В ВСУ с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Ворожба, — отметили в Минобороны России.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что штурмовые группы ВСУ потеряли 60% личного состава в районе Новоконстантиновки и Яблоновки Сумской области в результате трех безуспешных атак. Кроме того, были уничтожены украинский танк Т-64БВ и гаубица Д-20.

Кроме того, стало известно, что Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит FPV-дронов на Сумском направлении. Такая ситуация сложилась на фоне успешной борьбы ВС России с БПЛА.

До этого в силовых структурах заявили, что военнослужащие ВСУ перестали выполнять приказы командования в Сумской области. В частности, солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки.