ВСУ испытывают острый дефицит одного вида оружия в Сумской области ТАСС: ВСУ испытывают острый дефицит FPV-дронов в Сумской области

Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит FPV-дронов на Сумском направлении, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, такая ситуация сложилась на фоне успешной борьбы ВС России с БПЛА.

Эффективная работа подразделений по борьбе с БПЛА группировки «Север» привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на Сумском направлении. Украинские волонтеры проводят экстренные сборы на ударные БПЛА для своих подшефных частей, — сказал источник.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ перестали выполнять приказы командования в Сумской области. В частности, солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

До этого источник в силовых структурах констатировал, что среди украинских военнослужащих участились случаи сдачи в плен. Предполагается, что это связано с тяжелыми условиями службы и отсутствием перспектив.