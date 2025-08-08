Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 08:25

ВСУ испытывают острый дефицит одного вида оружия в Сумской области

ТАСС: ВСУ испытывают острый дефицит FPV-дронов в Сумской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит FPV-дронов на Сумском направлении, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, такая ситуация сложилась на фоне успешной борьбы ВС России с БПЛА.

Эффективная работа подразделений по борьбе с БПЛА группировки «Север» привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на Сумском направлении. Украинские волонтеры проводят экстренные сборы на ударные БПЛА для своих подшефных частей, — сказал источник.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ перестали выполнять приказы командования в Сумской области. В частности, солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

До этого источник в силовых структурах констатировал, что среди украинских военнослужащих участились случаи сдачи в плен. Предполагается, что это связано с тяжелыми условиями службы и отсутствием перспектив.

ВСУ
дроны
БПЛА
Сумская область
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.