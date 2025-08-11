Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Восточный завтрак: готовим шакшуку — вкусную яичницу с томатами

Простой рецепт шакшуки — вкусной восточной яичницы с томатами Простой рецепт шакшуки — вкусной восточной яичницы с томатами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шакшуку очень любят в арабских странах и Израиле. Блюдо идеально подходит на завтрак: специи, томаты, перец идеально дополняют вкус яиц.

Луковицу мелко нарубите, так же поступите со сладким перцем, пару долек чеснока измельчите. Обжарьте сначала лук, потом закиньте к нему чеснок (осторожно, нельзя его пережарить!), добавляйте перец, как только появится легкий аромат чеснока. Тушите пару минут. Всыпьте нарезанные томаты (свежие или из банки). Можно добавить чуть-чуть томатной пасты для насыщенности. Приправьте смесью зиры, сладкой паприки, перца и соли — дайте соусу загустеть на медленном огне.

Когда масса станет густой и ароматной, сделайте ложкой углубления и вбейте в них три яйца. Готовьте под крышкой до желаемой степени прожарки желтка. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью и добавив кусочек лаваша или хрустящего хлеба.

Совет: чтобы шакшука получилась острее, добавьте немного чили или хлопьев острого перца при обжарке овощей.

Читайте также: универсальный французский соус к любому блюду — готовим бешамель.

завтраки
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
Израиль
яичница
простыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
