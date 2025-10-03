Путин рассказал, где закладываются основы характера Героев России

Основы характера и мировоззрения Героев России закладываются в семьях, сказал президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения учителей и наставников Героев СВО. Глава государства отметил, что об этом нельзя забывать.

Основы характера и мировоззрения наших героев были заложены в семьях их родителями, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что преданность участников спецоперации на Украине Родине должна быть ориентиром для всех, кто находится в органах власти. По словам главы государства, все понимают, через какие исторические этапы в настоящее время проходит Россия. Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов СВО к работе в органах власти. Он подчеркнул важность не только профессиональных, но и личных качеств кандидатов.

В свою очередь глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в республике избрано 113 участников специальной военной операции депутатами представительных органов местного самоуправления. Он отметил, что явка на выборах составила 75,8%.