Этот соус улучшит любое блюдо! Готовим французский бешамель

Бешамель — это белый соус на основе молока, сливочного масла и муки. Его называют базовым, потому что он идеально подходит к пасте, овощам, мясу, используется в лазанье, картофельных запеканках и многих других блюдах. Главное в рецепте — соблюдать пропорции и постоянно мешать.

Растопите 50 г сливочного масла в кастрюле с толстым дном на среднем огне. Добавьте 2 ст. л. пшеничной муки и, непрерывно помешивая венчиком, обжарьте до светло-золотистого цвета — это основа соуса, называемая «ру».

Тонкой струйкой начинайте вливать 500 мл теплого молока, постоянно размешивая массу венчиком. Следите, чтобы не образовались комки. Доведите соус до кипения и сразу уменьшите огонь до минимума. Варите 5–7 минут, помешивая, пока соус не загустеет до консистенции жидкой сметаны.

Добавьте соль по вкусу, немного белого перца и щепотку мускатного ореха — он придаст соусу характерный аромат. Снимите с огня. Соус готов к подаче или дальнейшему использованию в рецептах.

Совет: если в соусе появились комки, просто протрите его через сито или пробейте блендером. Чтобы он не заветривался при остывании, накройте пищевой пленкой в контакт.

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