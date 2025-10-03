Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:55

Шотландские шефы в ярости! Этот десерт слишком прост для такого результата

Кранахан — это традиционный шотландский десерт, который сочетает в себе легкие взбитые сливки и свежие ягоды. Основная особенность блюда — воздушная текстура сливок и натуральная сладость ягод, создающая идеальное сочетание вкусов.

Для приготовления кранахана используют 300 г сезонных ягод: клубнику, малину, чернику или ежевику, которые придают десерту яркий цвет и насыщенный вкус. 250 мл взбитых сливок делают десерт мягким и воздушным, а иногда в рецепт добавляют 2 ст. л. сахара или 1 ч. л. ванильного экстракта для усиления аромата. Также для традиционного рецепта понадобится 4 ст. л. овсяных хлопев и 3 ст. л. меда.

Процесс приготовления простой: ягоды выкладывают в креманки, сверху аккуратно выкладывают взбитые сливки и при желании украшают дополнительными ягодами или листочками мяты. Такой способ подачи делает кранахан не только вкусным, но и красивым десертом для праздничного стола.

Попробуйте приготовить кранахан дома, чтобы насладиться настоящей шотландской кухней. Этот десерт идеально подходит для летнего чаепития, уютного семейного ужина или торжественного случая, даря насыщенный ягодный вкус и легкость в каждой ложке.

Ранее мы рассказали, как приготовить киш-лорен.

кухня
ягоды
десерты
сладости
Анна Скворцова
А. Скворцова
