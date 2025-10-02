Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 23:22

Этот киш лорен вкуснее пиццы! Семья просит готовить каждый день

Киш лорен — это классический французский пирог, который сочетает в себе нежное тесто, насыщенную сырную начинку и ароматный бекон. Главная особенность блюда — равновесие вкусов: хрустящая основа гармонирует с мягкой сливочной начинкой.

Для приготовления киш лорен используют свежие ингредиенты: 3 яйца, 200 мл сливок и 150 г твердого сыра. 200 г бекона слегка обжаривают, чтобы подчеркнуть его вкус и аромат, а сыр придает нежную текстуру и характерный сырный аромат. Тесто выбирают песочное или слоеное — около 250 г, оно создает идеальную основу для начинки.

Процесс приготовления простой: тесто раскатывают, выкладывают в форму, добавляют бекон и сыр, затем заливают смесью из яиц и сливок. Пирог выпекают 30–40 минут при 180 °C до золотистой корочки, чтобы начинка застыла, а верх был аппетитно румяным.

Попробуйте приготовить киш лорен дома и ощутите настоящий вкус Франции. Этот пирог идеально подходит для завтрака, обеда или праздничного стола, удивляя гостей насыщенным ароматом и мягкой текстурой.

