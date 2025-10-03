Пирог для полезного завтрака: готовим овсяно-яблочную вкусноту за 25 минут

Овсяно-яблочный пирог представляет собой полезную альтернативу традиционной выпечке. Это сочетание отличается нежной текстурой и натуральной сладостью яблок с ароматом корицы. Использование овсяных хлопьев вместо муки делает пирог более полезным и подходящим для диетического питания.

Для приготовления потребуется: 50 г овсяных хлопьев, 100 г яблока, 140 г греческого йогурта 2%, 2 яйца, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. разрыхлителя, сахарозаменитель по вкусу. Овсяные хлопья измельчают в блендере до состояния муки. Яблоко натирают на крупной терке. Смешивают все ингредиенты до получения однородного теста. Выливают в форму для запекания и выпекают при 180 градусах 20-25 минут. Секрет успеха заключается в использовании греческого йогурта — он придает пирогу влажность и нежность. Подают пирог теплым или охлажденным, при желании украшают свежими ягодами.

