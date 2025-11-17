Личная жизнь, карьера, секреты стройности: где сейчас Алена Свиридова

Певица Алена Свиридова продолжает творческую деятельность, она много гастролирует и принимает участие в ТВ-проектах. Что известно о жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Как сложилась личная жизнь Алены Свиридовой

Не так давно Алена Свиридова показала фото с младшим сыном Григорием, они вызвали настоящий фурор в соцсетях. Поклонники пишут, что наследник похож на голливудского актера.

«Думаю, что красота — это не только подарок родителей и природы, но и огромная ответственность. Нельзя воспринимать ее как свое достижение. Одной красоты недостаточно. Мне, конечно, нравятся красивые мужчины, не скрою. Но лучше, если сами они забыли бы об этом. Понятно, что это классный бонус, но абсолютно не главное в мужчине», — отметила Свиридова в беседе с aif.ru.

В 2019 году сын Свиридовой завершил обучение в кадетском училище. По словам певицы, Григорию было нелегко привыкнуть к строгому распорядку и дисциплине, но учеба положительно повлияла на его развитие, и она не жалеет, что позволила ему получить такое образование.

Свиридова признавалась, что подобрала для Григория хороший институт кинопроизводства в Канаде, однако молодой человек в последний момент передумал и вернулся в Россию.

У певицы двое детей. От первого брака с Сергеем Свиридовым у артистки также есть 40-летний сын Василий. Он на протяжении 20 лет живет в Канаде.

«Я вот до сих пор думаю, что это моя большая ошибка, что я его туда отправила вслед за отцом. Отец поехал на ПМЖ, там его вызвали работать. Я отправила Васю туда учиться, но как-то он там и остался в результате. А я осталась без ребенка. И у нас с ним такой хороший коннект, вот прямо нам нравится одно и то же — вот это очень здорово. И мне его страшно не хватает», — откровенничала Свиридова.

Что известно о карьере Алены Свиридовой

Алена Свиридова родилась 14 августа 1962 года в Керчи. В раннем детстве вместе с семьёй переехала в Минск. Артистка окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института.

В 1993 году перебралась в Москву, где начала сольную карьеру певицы. В 1995-м выпустила дебютный компакт-диск «Розовый фламинго», всего у Алены шесть студийных альбомов.

В ноябре 2004 года Свиридовой присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Принимает активное участие в ТВ-проектах, среди которых «Один в один!», «Три аккорда», «Две звезды. Отцы и дети».

Недавно Свиридова стала одним из членов жюри шоу «Ну-ка все вместе!».

«Любые конкурсы — это, конечно, интересно, особенно когда ты сидишь в жюри. Но тем, кто находится на сцене, очень непросто приходится. Я всегда страшно за них переживаю, а потому не слишком люблю такие мероприятия. Мне кажется, они могут разрушить мою нервную систему. Это только со стороны я такая сильная… Что должен чувствовать исполнитель, когда его сравнивают с кем-то, оценивают? Думаю, это всех так или иначе задевает. Я восхищаюсь всеми участниками и удивляюсь, когда слышу негативные отзывы в адрес кого-либо из них», — отметила она.

Как Свиридовой удается сохранять хорошую форму

63-летняя Свиридова находится в хорошей форме и практически не меняется с годами.

«Я никогда не была красавицей, по­этому ничего и не растеряла. У красивых женщин возрастные изменения куда заметнее, им приходится сложнее. Да, у меня хорошая генетика, хорошее здоровье, так что мне не требуется сильных ограничений и упорного труда. Хотя, может, я и не совсем понимаю, что такое „упорный труд“. У меня настолько загружены дни! Я ношусь, как савраска, и это отнимает много энергии», — подчеркнула певица.

По ее словам, каждый концерт — серьезное испытание «и для тела, и для мозгов».

«Но я точно знаю: как только я успокоюсь, сяду и сложу ручки, меня „разнесёт“, как это случается со многими. Так что останавливаться не хочу и планирую быть гончей до самого конца», — добавила Свиридова.

Также артистка рассказала, что очень много передвигается пешком.

«Давным-давно продала машину и вот уже который год либо передвигаюсь пешком, либо езжу в метро. И мне это нравится! Никто ко мне не пристаёт, даже когда узнают, просто застенчиво улыбаются. Может, конечно, если Филипп Киркоров спустится в подземку, народ удивится, но на меня никто не вешается. Это я к тому, что необязательно убиваться на тренажёрах. С моим графиком мне не всегда удаётся добраться до спортзала, хоть я это дело и люблю», — заключила Свиридова.

Читайте также:

«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей„

Развод с Абрамовым, имущество на 10 млрд, сын: как живет певица Алсу

Зависимости, отказ от лечения, примирение с Волочковой: как живет Джигурда