Зависимости, отказ от лечения, примирение с Волочковой: как живет Джигурда

Актер Никита Джигурда прославился за счет эпатажного поведения. Чем он сейчас занимается, как складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Джигурда

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. В юношестве получил звание «кандидат в мастера спорта» по гребле на каноэ, входил в сборную Украины. На родине он поступил в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, но спустя год забрал документы и переехал в Москву, где позднее окончил Щукинское театральное училище.

Актер дебютировал в кино в 1987 году в сериале «Раненые камни», спустя пять лет состоялся его режиссерский дебют — он стал соавтором и исполнителем главной роли в фильме «Супермен поневоле, или Эротический мутант». Широкую известность ему принесла картина «Любить по-русски». Всего в фильмографии артиста более 40 работ.

Параллельно со съемками Джигурда развивал карьеру музыканта. Он выпустил более 30 альбомов, наиболее известные песни в исполнении артиста «Не поможет эта ночь», «Мой рок», «Люблю тебя сейчас» и другие. В разные годы актер также принимал участие в съемках реалити-шоу и поп-ММА.

Что известно о личной жизни Джигурды

Никита Джигурда был четыре раза женат. Первой его супругой стала сокурсница по имени Нелли, в браке родился сын Владимир. Во второй раз он женился на актрисе Марине Есипенко.

Третьей супругой Джигурды стала поэт и фотограф Яна Павелковская, она родила ему сыновей Артемия-Добровлада и Илью-Максимилиана.

В 2008 году Джигурда женился на олимпийской чемпионке в танцах на льду Марине Анисиной. В браке родилось двое детей — сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда. В 2016 году супруги развелись, спортсменка с детьми уехала жить во Францию.

По словам Анисиной, расставание произошло из-за эпатажного поведения Джигурды и его пагубных привычек.

«Я поставила условие к перемирию: Никита должен был лечиться. Договоренность он так и не сдержал, а его болезнь стала только прогрессировать. Считаю, что он просто опасен. Так что мое решение развестись окончательное», — говорила она.

В 2021 году Джигурда и Анисина вновь поженились.

Никита Джигурда с супругой Мариной Анисиной Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Что Джигурда говорил об СВО и Зеленском

Никита Джигурда поддерживает проведение спецоперации. Актер гордится, что находится под санкциями Украины.

«Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского», — отмечал он.

Джигурда в интервью NEWS.ru выразил мнение, что следующим президентом Украины может стать Алексей Арестович, который по приходе во власть обнародует неприглядную правду о Владимире Зеленском.

«Зеленский, ты на стороне зла. Твоя прагматика не сработала, увы. Тебя следующий президент — тот же Арестович — обвинит во всех грехах, тайное станет явным», — заявил артист.

Чем сейчас занимается Джигурда

Никита Джигурда в 64 года продолжает творческую деятельность. Накануне, 14 ноября, с участием артиста состоялась премьера шоу «Звезды под капельницей», куда артисты шоу-бизнеса пришли лечиться от зависимостей.

В эфире программы Джигурда помирился с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой, с которой поссорился два года назад после публикации их совместного видео приватного характера. Для участников программы в первом выпуске подготовили вечеринку, после которой актер не мог стоять на ногах. Ведущий шоу, нарколог Василий Шуров, поставил ему диагноз — вторая стадия зависимости с полным отрицанием проблемы.

Музыкант отказался от лечения и самостоятельно покинул проект в первой серии со словами: «Я здесь самый нормальный. Не считаю, что у меня есть проблемы. Я человек, совсем не зависимый от алкоголя».

Джигурда изредка снимается в кино. В 2026 году с ним ожидается премьера фильма «Искусство видеть».

