Смена имиджа, домогательства, расшатанная психика: как живет Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова прославилась благодаря роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Рудова

Наталья Рудова родилась 2 июля 1983 года в городе Пахтакоре в Узбекистане. Детство провела в Казахстане, затем в 12 лет после развода родителей переехала с мамой в город Иваново в России. Она окончила Ивановское областное училище культуры, в 2003 году переехала в Москву.

Рудова дебютировала в кино в 2005 году в сериале «Примадонна». Широкую популярность ей принесла лента «Татьянин день», где она и заслуженная артистка РФ Анна Снаткина сыграли главных героинь. По словам актрисы, в этом проекте она зарабатывала меньше всех.

«Я зарабатывала меньше всех. Начинала с $200 в день. А другие артисты зарабатывали гораздо больше… Я ничего не собрала с этого проекта, хотя многие купили себе по квартире. Зато я смогла снять однокомнатную квартиру, а до этого снимала кровать в зале у одной бабушки», — рассказала она в YouTube-шоу MashaTillyTalk.

На настоящий момент в фильмографии Рудовой более 50 работ, включая ленты «Дыши со мной», «Женщины против мужчин», «Универ», «Молодежка», «Жизнь по вызову» и другие.

Что известно о личной жизни Рудовой

Наталья Рудова не замужем. Ей часто приписывали романы с партнерами по съемочной площадке, однако она никогда не подтверждала их. Актриса предпочитает не афишировать свои отношения.

«О личной жизни я не говорю. Я не боюсь сглаза, но мне не нравится, даже когда люди публично целуются. Для меня это слишком. Я все время пыталась закрыть личную жизнь», — пояснила она.

Что Рудова рассказала о домогательствах

Наталья Рудова на шоу «Алена, Блин! Посидим» рассказала, что сталкивалась с домогательствами со стороны одного из режиссеров в начале своей карьеры в России.

«Мне было 20–21. На встрече с одним известным режиссером, чье имя я, естественно, не буду называть, реально была такая история. Я что-то играла, сидела плакала на встрече в его кабинете, а он: „Если там что-то хочешь (получить роль. — NEWS.ru), то, пожалуйста, на ужин со мной“», — рассказала она.

Актриса отказалась более детально раскрывать события того дня, но уточнила, что не согласилась на предложение кинематографиста и «сбежала» из его кабинета.

Что Рудова говорила о спецоперации

Наталья Рудова после начала спецоперации в соцсетях заявляла, что надеется на переговоры между Россией и Украиной и достижение мира. Также артистка рассказывала, что столкнулась с критикой и угрозами в свой адрес.

«Вы даже не представляете, что мне желают в директе. Это просто кошмар. Но я не отвечаю на это. Людям страшно. Я это понимаю. Мне тоже страшно, и я очень хочу мира», — поделилась она.

Чем сейчас занимается Рудова

Наталья Рудова в 42 года продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ней на экраны вышли сериалы «Бедные смеются, богатые плачут — 2» и «Мендельсон». На настоящий момент актриса снимается в комедии «Семья под прикрытием».

«Внешность мешает мне делать серьезную работу. Я человек с расшатанной психикой, как и все творческие люди. Конечно же, я по этому поводу переживаю. Было бы странно сказать: „Нет, все отлично“. Ни фига! Я человек, прошедший через многое, и все-таки считаю, что заслуживаю серьезного к себе отношения. Я искренне не понимаю, почему из-за моей внешности… То есть я реально, клянусь, делаю фотосессии со шрамами, с париками, где я стремная! Я пытаюсь себя уродовать, чтобы показать многогранность или хотя бы то, что могу быть некрасивой», — делилась она.

На днях Рудова сменила имидж — обрезала челку и покрасила волосы в розовый цвет.

«Вот, челочку себе сделала. Мне снова 16!» — сказала она.

