Рудова назвала свою главную фобию Рудова призналась, что страдает от клаустрофобии

Актриса Наталья Рудова призналась в беседе с NEWS.ru, что боится замкнутых пространств. Она поделилась своими страхами на премьере психологического триллера «Вниз».

Да, есть клаустрофобия, — ответила Рудова на вопрос корреспондента о страхах.

Ранее актриса Рудова выразила недоумение, за что в Сети ругают женщин, которые хотят выглядеть моложе. Особое непонимание у нее вызвал негатив со стороны других представительниц прекрасного пола. Рудова отметила: стареть или поддерживать молодость — выбор каждого.

