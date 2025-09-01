День знаний — 2025
Рудова назвала свою главную фобию

Рудова призналась, что страдает от клаустрофобии

Наталья Рудова Наталья Рудова Фото: NEWS.ru

Актриса Наталья Рудова призналась в беседе с NEWS.ru, что боится замкнутых пространств. Она поделилась своими страхами на премьере психологического триллера «Вниз».

Да, есть клаустрофобия, — ответила Рудова на вопрос корреспондента о страхах.

Ранее актриса Рудова выразила недоумение, за что в Сети ругают женщин, которые хотят выглядеть моложе. Особое непонимание у нее вызвал негатив со стороны других представительниц прекрасного пола. Рудова отметила: стареть или поддерживать молодость — выбор каждого.

Также эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала, как ее дразнили одноклассники в школе. По словам исполнительницы, ровесники называли ее Булочкой или Булкой. Артистка рассказала, что придуманное прозвище ее не обижало.

Кроме того, певец Филипп Киркоров признался, что всю жизнь испытывает страх перед лестницами. Он сделал признание после падения на сцене во время концерта в Казани. Отмечается, что артисту удалось быстро подняться и продолжить выступление, не обращая внимание на инцидент.

