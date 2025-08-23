Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 12:04

«Всю жизнь боюсь»: Киркоров признался в одном необычном страхе

Киркоров признался в страхе перед лестницами

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что всю жизнь испытывает страх перед лестницами, сообщает Telegram-канал «Алена, Блин!». Об этом он заявил после того, как 21 августа на концерте в Казани оступился на ступеньках и упал во время выхода на сцену, однако быстро поднялся и продолжил выступление.

Всю жизнь я боюсь этих лестниц! Всю жизнь, — сказал Киркоров.

Ранее стало известно, что Киркоров во время выступления на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани потерял равновесие и поскользнулся. По сценарию шоу артист должен был подняться по движущимся ступеням, но, едва выйдя на платформу, оступился и начал падать. При этом артист удержал в руках стакан и не выронил его. Помочь подняться ему поспешили танцоры.

Кроме того, народная артистка России Лариса Долина рассказала, что связалась с Киркоровым после его падения со сцены на фестивале. Певица подчеркнула, что поддержала коллегу и выразила ему слова сочувствия. Она призналась, что уже давно предпочитает не связываться со ступеньками.

Филипп Киркоров
страхи
падения
певцы
артисты
