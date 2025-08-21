Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 21:21

Киркоров рухнул на сцене «Новой волны»

Киркоров упал во время выступления на «Новой волне»

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани Филипп Киркоров поскользнулся прямо во время номера, сообщает МУЗ-ТВ. Однако певец тут же поднялся и продолжил выступление.

По замыслу режиссера, артист должен был подниматься по движущимся ступеням. Однако, едва оказавшись на платформе, он потерял равновесие и начал падать. При этом артист даже не выронил микрофон. Танцоры помогли Киркорову подняться.

На «Новой волне» Филипп Киркоров представил только один номер. Масштабные концерты знаменитости запланированы на 2026 год. Два его шоу пройдут на площадке «Live Арена» 27 и 28 февраля 2026 года.

Ранее концертный директор Сергей Лавров заявил, что ближайшее выступление Киркорова на корпоративе состоится 21 сентября. По его словам, за участие в частном мероприятии артист, вероятно, получил не менее €100 тысяч (9,286 млн рублей).

До этого Lenta.ru сообщила, что у Киркорова выявлен диабет второго типа. Заболевание требует постоянного контроля и приема препаратов для регулирования уровня сахара в крови. Как пишет издание, певец чувствует недомогание, жалуется на слабость, жажду и тяжесть в ногах.

Филипп Киркоров
Новая волна
артисты
выступления
