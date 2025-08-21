Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Киркорову поставили страшный диагноз

Lenta.ru: у Киркорова диагностировали сахарный диабет второго типа

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Lenta.ru сообщает, что у народного артиста России Филиппа Киркорова диагностировали диабет второго типа. Это заболевание требует постоянного медицинского контроля и регулярного приема специальных препаратов для регулирования уровня глюкозы в крови.

По данным источника, артист испытывает серьезное недомогание, связанное с болезнью. Как пишет издание, певец жалуется на постоянную слабость, сильную жажду и ощущение «ватности» в ногах.

Lenta.ru отмечает, что из-за проблем со здоровьем Киркоров временно прекратил концертную деятельность. По данным издания, его возвращение на сцену ожидается не раньше февраля 2026 года. Как отмечает источник, врачи настаивают на строгой диете, однако артист отвергает эти рекомендации.

По информации издания, поводом для обследования стал ожог пиротехникой, который Киркоров получил во время сольного концерта в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года. Медленное заживление раны, характерное для диабета, позволило врачам диагностировать заболевание. Источник отмечает, что певцу назначены ежедневные инъекции инсулина для лечения последствий травмы.

Ранее Киркоров впервые показал рану на руке, полученную из-за ожога пиротехникой. Несмотря на происшествие, артист продолжает активную творческую деятельность и поддерживает связь с поклонниками, делясь важными моментами своей жизни.

